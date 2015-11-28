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بالفيديو.. كاهن الكنيسة القبطية بالقدس يشكر مندوب إسرائيل فى وجود البابا

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بالفيديو.. كاهن الكنيسة القبطية بالقدس يشكر مندوب إسرائيل فى وجود البابا بالفيديو.. كاهن الكنيسة القبطية بالقدس يشكر مندوب إسرائيل فى وجود البابا
عقب الصلاة على مطران القدس الأنبا إبراهام الراحل، شكر كاهن الكنيسة القبطية المصرية بالقدس
>الحضور الذين شاركوا فى تقديم واجب العزاء، وكان من بينهم مندوب إسرائيل وزارة الأديان، وسفير الفاتيكان وكافة المطارنة والأساقفة، وسفير الفاتيكان والسلك الدبلوماسى، وأعضاء القنصلية المصرية، وجميع الذين حضروا صلاة الجنازة على المطران الراحل، بحضور البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
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>من جانبه، قال البابا تواضروس، يعز علينا أن نودع هذا المطران الجليل الأنبا إبراهام مطران القدس وأورشليم والشرق الأدنى ونودعه إلى الأمجاد السماوية، وكلنا فى ثقة وإيمان أنه خدم بتضحيته وكان إنسانا مباركًا وسيكون له مواضع مقدسة فى السماء.
>البابا تواضروس يترأس قداس الجنازة على روح مطران القدس ظهر اليوم
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>بالفيديو.. جثمان الأنبا إبراهام يصل الكنيسة القبطية بالقدس فى حضور البابا تواضروس
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>72 ساعة للبابا "تواضروس" فى القدس..تجنب الفنادق الإسرائيلية وأقام بفندق 3 نجوم..رفض دعوة "أبو مازن" لزيارة رام الله .. المتحدث الرسمى باسم الكنيسة: لا تعنينا المعادلات السياسية و الشعب القبطى واعى
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"أقباط لدعم مصر": ذهاب البابا للقدس هدفها إنسانى وليس سياسى
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مصر 365

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