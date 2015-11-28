أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كامل الوزير يستعرض مشروعات تنمية وتطوير شرق بورسعيد

Google+ Print
كامل الوزير يستعرض مشروعات تنمية وتطوير شرق بورسعيد كامل الوزير يستعرض مشروعات تنمية وتطوير شرق بورسعيد
استعرض اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروعات تنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد والتى تتضمن أربعة مشروعات رئيسية، تقام على مساحة 150 مليون كيلو متر مربع.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بحفل مشروع تنمية شرق بورسعيد أن المشروعات تتضمن أرصفة جديدة لميناء شرق بورسعيد بطول 3 كيلومترات، وإعداد المنطقة الصناعية الحرة ظهير الميناء على مساحة 40 كيلومترًا، وتجهيزات بحفر نفق جنوب بورسعيد، عند الكيلو 19 أسفل قناة السويس، وأعمال الحفر لإنشاء القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد.

وقال إن المشروعات تتضمن إقامة أرصفة على الجانبين بينها مجرى ملاحى فى المنتصف، وأرصفة باتجاه الغرب وأخرى بالشرق وذلك بطول 10 كيلو مترات، حيث تقام المرحلة الأولى منها بطول 5 كيلو مترات، كما أن الرصيف الغربى منها طوله 2 كيلو وعرضه 450 مترًا، والرصيف الشرقى طوله 3 كيلو وعرضه 500 متر، بينهما مجرى مائى طوله ثلاثة كيلو وعرض 550 مترًا وعمقه 18.5 مترًا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365