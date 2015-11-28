كامل الوزير يستعرض مشروعات تنمية وتطوير شرق بورسعيد

استعرض اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروعات تنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد والتى تتضمن أربعة مشروعات رئيسية، تقام على مساحة 150 مليون كيلو متر مربع.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بحفل مشروع تنمية شرق بورسعيد أن المشروعات تتضمن أرصفة جديدة لميناء شرق بورسعيد بطول 3 كيلومترات، وإعداد المنطقة الصناعية الحرة ظهير الميناء على مساحة 40 كيلومترًا، وتجهيزات بحفر نفق جنوب بورسعيد، عند الكيلو 19 أسفل قناة السويس، وأعمال الحفر لإنشاء القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد.

وقال إن المشروعات تتضمن إقامة أرصفة على الجانبين بينها مجرى ملاحى فى المنتصف، وأرصفة باتجاه الغرب وأخرى بالشرق وذلك بطول 10 كيلو مترات، حيث تقام المرحلة الأولى منها بطول 5 كيلو مترات، كما أن الرصيف الغربى منها طوله 2 كيلو وعرضه 450 مترًا، والرصيف الشرقى طوله 3 كيلو وعرضه 500 متر، بينهما مجرى مائى طوله ثلاثة كيلو وعرض 550 مترًا وعمقه 18.5 مترًا.

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