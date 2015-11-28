وزيرة التعاون الدولى: فرنسا أكثر الدول الداعمة للإصلاح الاقتصادى فى مصر

أكدت وزيرة التعاون الدولى الدكتور سحر نصر، أن فرنسا من أكثر الدول الداعمة لمسيرة الإصلاح الاقتصادى فى مصر ، مشيرة إلى أهمية زيارتها لباريس من أجل تدعيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف من خلال الهيئات الدولية المتواجدة بفرنسا.

وقالت الدكتور سحر نصر-فى تصريح اليوم السبت، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها التقت بممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية لعرض مشروع دعم موازنة البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى قبل رفعه خلال أيام إلى مجلسى إدارة البنك الإفريقى للتنمية والبنك الدولى ليحصل على الموافقة النهائية.

وقالت الوزيرة إنها أكدت -خلال اللقاء بمسئولى المنظمة- أن مصر وضعت برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى شامل ولديها رؤية واضحة بهدف تطوير وضمان استمرارية الخدمات لتستهدف كل فئات المجتمع لا سيما الفقيرة والمتوسطة.

وأضافت أن لقاءها مع ماريو بيدزينى، مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وبعض المسئولين الآخرين بالمنظمة ارتكز على محاور مهمة وهى استعادة الدور الفاعل لمصر داخل المنظمة بتوليها رئاسة لجنة التمكين الاقتصادى للشباب وإشراكهم فى جهود التنمية خاصة فى المناطق التى تشهد نسبة عالية من البطالة.

وأوضحت أن مصر تسعى ليتم استحداث هذه اللجنة بهدف النهوض بالشباب سواء فى مصر أو فرنسا وإبعاد خطر انزلاق شريحة منهم نحو العنف والتطرّف.

وشارت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لا تقدم مساعدات دولية ولكنها تصدر مقترحات، على أن يتم التواصل مع هيئات مختلفة مثل البنك الإفريقى للتنمية والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى.

>ولفتت وزيرة التعاون الدولى أن دور المنظمة يرتكز أيضا على كيفية استفادة الدول من الدعم القادم من الهيئات الدولية وتقييم المردود الناتج عن المنح والمساعدات المالية المقدمة لها.

>وأشارت الوزيرة إلى أهمية التقارير الصادرة عن المنظمة عن مصادر النمو لدول مثل الصين والهند وبحث كيفية الاستفادة من التجارب الناجحة وما حققته من إنجازات على المدى القصير والمتوسط.

وعن لقائها بمسئولى الوكالة الفرنسية للتنمية، أكدت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، أن مصر تنفذ مشروعات عديدة مع الوكالة الفرنسية، حيث إن فرنسا من أكثر الدول المساندة للتنمية الشاملة لمصر.

وأضافت أن اللقاء تناول التعاون فى عدة مجالات مثل النقل (مشروع مترو الأنفاق بمصر الجديدة وترام الإسكندرية) والزراعة وتنمية المهارات للشباب، وبحث السياسات اللازمة لضمان توفير خدمة جيدة ومستدامة للمواطن.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من التفاوض حول مشروع دعم المزارع الصغير والمتوسط من خلال الإقراض وتنمية المهارات، وسيتم التوقيع عليه فى الأيام القادمة، ولفتت إلى أهمية هذا المشروع، حيث سيتم ربطه بمشروع المليون ونصف فدان.

وأضافت أنها تناولت أيضا مع الوكالة الفرنسية للتنمية مشروع توصيل الكهرباء للقرى النائية والأكثر فقرا والمحرومة من الكهرباء.

>وعن مشاركتها فى الاجتماع السنوى لمركز مارسيليا للتكامل المتوسطى الاثنين المقبل، قالت وزيرة التعاون الدولى إن أغلبية الدول العربية ستكون ممثلة فى هذا الحدث للنقاش حول محاور النمو الاقتصادى فى منطقة المتوسط.

وأشارت الدكتور سحر نصر إلى أنها ستلقى الكلمة الافتتاحية فى المؤتمر انطلاقا من دور مصر الاستراتيجى من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ظل التحديات التى تمر بها المنطقة العربية.

وأكدت أنها ستركز-خلال الاجتماع- على الدور القيادى الذى يمكن أن تلعبه مصر فى تعزيز التعاون مع دول منطقة المتوسط وكذلك فى محاربة الاٍرهاب والتنمية المستدامة.

وأضافت أنها ستستعرض أيضا البرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة المصرية وما يتضمنه من سياسات مالية ودعم للطاقة وتحسين لمناخ الاستثمار.

وتواصل وزيرة التعاون الدولى الدكتور سحر نصر اليوم لقاءاتها بعدد من المسئولين الفرنسيين فى إطار زيارتها لفرنسا التى بدأتها أمس الجمعة وتستغرق أربعة أيام.