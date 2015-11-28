ننشر صور جسم أسطوانى سقط من السماء بقرية النصارية فى الغربية

تنشر "اليوم السابع" صورا للجسم الأسطوانى بطول 2 متر وقطر 70 سم، والذى سقط من السماء بقرية النصارية مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية عصر اليوم السبت، والذى أحدث حفرة بطول 2م وعمق 75سم، ويرجح أن يكون الجسم خزان وقود احتياطى لإحدى الطائرات.

وانتقلت القيادات الأمنية وخبراء المفرقعات لفحص الجسم لتحديده وفحصه لبيان عما إذا كان به متفجرات من عدمه، وتم إخطار المنطقة الشمالية العسكرية وجارٍ نقل الجسم للقاعدة الجوية بقرية برما مركز طنطا لفحصه لبيان عما إذا كان خاصا بإحدى الطائرات من عدمه.

- سقوط جسم أسطوانى من السماء فى قرية النصارية بمحافظة الغربية

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