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السيطرة على حريق مخزن المستلزمات الطبية لفرع التأمين الصحى بالشرقية

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السيطرة على حريق مخزن المستلزمات الطبية لفرع التأمين الصحى بالشرقية السيطرة على حريق مخزن المستلزمات الطبية لفرع التأمين الصحى بالشرقية
تمكنت المطافئ بالشرقية، من السيطرة على حريق شب بمبنى الإدارى لفرع التأمين الصحى الملاصق لمستشفى المبرة، تحت إشراف العميد أحمد الشوادفى مدير الدفاع المدنى.

وقال الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية، فى تصريح خاص، إن الحريق شب فى الدور السابع، فى عدد من المشونات، تمكنت قوات الدفاع المدنى من السيطرة علية، ولم يؤثر الحريق أو سير العمل بالمستشفى.

وأضاف العميد الشوادفى، أن المخزن مساحته 13 مترا، التهمت النيران المشونات والتى هى عبارة عن مستلزمات طبية، دون وقوع إصابات، وجارى انتداب المعمل الجنائى لتحديد أسباب الحريق.


>- اشتعال النيران بمبنى التأمين الصحى فى الشرقية

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