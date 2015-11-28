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ندوة عن التقييم الجغرافى لمثلث التنمية فى جنوب الوادى

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ندوة عن التقييم الجغرافى لمثلث التنمية فى جنوب الوادى ندوة عن التقييم الجغرافى لمثلث التنمية فى جنوب الوادى
حضر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، ندوة عن "التقييم الجغرافى لمثلث التنمية فى جنوب الوادى" بقاعة المؤتمرات بجامعة جنوب الوادى، بحضور الدكتور فتحى محمد أبو عيانة، مقرر لجنة الجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد مدحت جابر أمين صندوق الجمعية الجغرافية المصرية، ومجموعة من أساتذة هيئة التدريس بالجامعة وعدد كبير من طلاب جامعة جنوب الوادى.

وأكد محافظ قنا أن المثلث الذهبى هو مشروع قومى عملاق، موضحًا أن تولى هذا المشروع اهتمامًا كبيرًا كونه أحد المشروعات القومية فى والذى سيساهم فى تنمية الصعيد من خلال إقامة مشروعات صناعية وتعدينية وزراعية وسياحية وتجارية توفر العديد من فرص العمل لشباب الصعيد، ما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة .

ومن جانبه شدد الدكتور فتحى محمد أبو عيانة مقرر لجنة الجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة على أهمية مركز تدريب وإعداد الطلاب بجامعة جنوب الوادى والذى يهدف إلى إعداد عمالة فنية صناعية ماهرة للعمل بمشروعات المثلث ما يساهم فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب .

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مصر 365

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