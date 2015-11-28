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الأمن العام يضبط 63 قطعة سلاح نارى و224 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 63 قطعة سلاح نارى و224 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 63 قطعة سلاح نارى و224 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وجه قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزى، حملات أمنية على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 63 قطعة سلاح نارى، و224 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، و5 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه.

كما تم ضبط 46 هاربا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 9462 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 383 دراجة نارية مخالفة.
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