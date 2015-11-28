حبس المتهم بذبح والده بسكين داخل غرفة نومه بمنطقة المعصرة 4 أيام

أمر المستشار إسلام سرور رئيس نيابة حلوان، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بحبس الشاب المتهم بذبح والده بسكين داخل غرفة نومه بشقتهما فى منطقة المعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد بقيام شاب بذبح والده بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم العثور على جثة مسجاة على الأرض، وتم نقلها إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

وكشف التقرير الطبى المبدأى بأن الجثة بها عدة طعنات بمناطق متفرقة، كما أوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الجانى هو نجل المجنى عليه، حيث إنه عاطل ومدمن مواد مخدرة، وتبين أيضًا أنها كانت دائمًا ترفض إعطاءه نقودا لشراء الأقراص المخدرة.

كما استمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المجنى عليه، الذين أكدوا خلال التحقيقات، أنها كانت دائمًا على خلافات مع ابنها نتيجة رفضها المتكرر له إعطاء مبالغ مالية له بغرض شرائه المواد المخدرة.