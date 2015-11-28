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معاينة النيابة تؤكد تمزق جثة سائق التوك توك على يد الجناة الأربعة

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معاينة النيابة تؤكد تمزق جثة سائق التوك توك على يد الجناة الأربعة معاينة النيابة تؤكد تمزق جثة سائق التوك توك على يد الجناة الأربعة
كشفت معاينة معتز شريف، رئيس نيابة البساتين، لجثة سائق "التوك توك" المقتول صباح اليوم، السبت، بأن جسده ممزق من كثرة الطعنات التى تناولها من قبل الجناة الأربعة المتهمين بارتكاب الواقعة نتيجة خلافهم معه على قيمة الأجرة.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال صديق المجنى عليه الذى يدعى "شريف، ا" سائق، الذى التقى به قبل وفاته داخل المستشفى، قائلا له: "اللى ضربنى 4 أشخاص، كانوا راكبين معايا التوك التوك، وحدثت بينه وبينهم مشادة كلامية، خلافا على قيمة الأجرة، بعد توصيلهم المكان الذى حددوه، ثم قاموا بالاعتداء عليا بالضرب بالمطاوى.

كان مأمور قسم شرطة البساتين قد تلقى إخطارا من المستشفى، يفيد بوصول "مصطفى ،م" 29 سنة، سائق توك توك، جثة هامدة، وعلى الفور انتقل فريق البحث الجنائى، وتبين أن وراء الواقعة أربعة متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات، كشفت التحريات أن وراء الواقعة 4 عاطلين، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة تم ضبطهم، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


>النيابة تحقق مع 4 متهمين بقتل سائق "توك توك" للخلاف على الأجرة بالبساتين
>النيابة تأمر بتشريح جثة سائق "توك توك" توفى على يد 4 أشخاص بالبساتين

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