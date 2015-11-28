القبض على شريكة نقيب الفلاحين المزيف لاتهامها بالنصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شريكة "محمد الدبش" الذى كان ينتحل صفة نقيب الفلاحين، وقام بالاحتيال على المواطنين بزعم تخصيص قطع أراضى لهم بمساحات مختلفة بالمناطق الصحراوية بمحافظات الجمهورية.

تلقي اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات مفادها قيام إحدى السيدات بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين بزعم تخصيص قطع أراضى لهم بالمناطق الصحراوية.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن قيام سيدة تدعى "سهيدة م.ع " 55 سنة، منظمة حفلات، ومقيمة حدائق الأهرام بالجيزة، بمشاركة "محمد الدبش" نقيب الفلاحين المزيف والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة ومازال رهن محبسه فى نشاطه، والتى كانت تعمل المستشار الإعلامى للنقابة، وأنها قامت بالاحتيال على عدد من المواطنين بزعم تمليكهم أراضى بالمناطق الصحراوية التى تم تخصيصها للنقابة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن العميد ياسر بيومى والمقدم إسماعيل متولى من ضبطها، وعثر بحوزتها على كشف باسماء الأشخاص القائمين بحجز قطع أراضى تابعة للنقابة الوهمية بعدد (180) شخص، والعديد من الخطابات خالية البيانات المنسوبة إلى جمعيات ( حماية – المصريين لمترجمى الصم – هاجر لجمعية المجتمع بأسوان) والممهورة بخاتم تلك الجمعيات ومعدة للتزوير [ تستخدمها المتهمة فى جمع تبرعات باسم تلك الجمعيات ]، وخطاب منسوب لمحافظ أسوان بالموافقة على إقامة إحدى الحفلات يفيد بالموافقة الأمنية على احدى الحافلات لمؤسسة هاجر لتنمية المجتمع، وخطاب مزور بالكامل منسوب لمؤسسة هاجر لتنمية المجتمع يفيد بتفويض المتهمة فى استلام الشيكات والنقدية الخاصة بالمؤسسة، و كارنية مزور باسم المتهمة يفيد بأنها مسئولة لجنه الإعلام لتلك النقابة الوهمية.

كما أمكن الاستدلال على عدد من المواطنين من ضحايا المتهمة، وأقروا بقيامها والمتهم الأول بالاحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تخصيص قطع أراضى لهم، وإعطائهم إيصالات منسوبة لنقابة الفلاحين، وبمواجهتها أقرت بنشاطها، وقررت النيابه حبسها على ذمة التحقيق.