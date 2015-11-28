أمين شرطة ومجند من ضحايا حادث كمين المنوات من أبناء الفيوم

صرح مصدر أمنى بمديرية أمن الفيوم بأن أمين شرطة ومجندا من ضحايا حادث كمين المنوات بالجيزة الذى وقع صباح اليوم من أبناء محافظة الفيوم وهو الحادث الذى وقع عقب قيام مسلحين بإطلاق النيران على الكمين مما تسبب فى مصرع أمينى شرطة ومجندين.

وأشار المصدر إلى أن المجند وأمين الشرطة أبناء المحافظة اللذين راحا ضحية الحادث هما أحمد فتحى حسان أمين شرطة مقيم بمركز طامية والثانى هو محمد زارع طه من مركز سنورس.

وأكد المصدر أن أسرتى الضحيتين توجهتا إلى القاهرة لاستلام جثث ذويهم وأنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لتشييع الجنازتين.

كان مجهولون أطلقوا النيران صباح اليوم تجاه كمين المنوات بمنطقة سقارة بالجيزة، وفروا هاربين، مما أسفر عن وفاة 4 من رجال قوات الأمن، وهم أمينا شرطة أحمد فتحى ومجدى إبراهيم، والمجندان محمد زارع وأحمد سامح خالد.

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