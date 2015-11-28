رئيس مدينة دمياط: استخدام أسلوب جديد فى التعامل مع ملف النظافة

أعلن اللواء أحمد عزت مجاهد رئيس مدينة ومركز دمياط، فى تصريحات صحفية اليوم، عن أسلوب جديد فى التعامل مع ملف النظافة، من خلال الاستعانة بأعداد كبيرة من العمال والمعدات لرفع مستوى النظافة بمنطقة محددة.

وأضاف "مجاهد" بدأ تنفيذ الخطة بالفعل من خلال تكثيف أعمال النظافة بطول طريق شطا، وتم الاستعانة بلودر كبير ولودر صغير وعدد كبير من العمال والسيارات القلاب، بالإضافة إلى لورى كبير وتم تمشيط طريق الترعة الشرقاوية ابتداءً من مسجد الحطاب مرورًا بأول الشارع الحربى وصولا إلى قسم مركز دمياط من خلال القيام بأعمال تجريف الرمال وكنس الجزيرة الوسطى، ومسح تجمعات القمامة بشكل نهائى وتسويتها لرفع مستوى النظافة بالمنطقة لأعلى مستوى.

كما أكد على تطهير بالوعات صرف المطر، ومراجعة الصرف الصحى، وستستمر الخطة حتى تغطية جميع أحياء مدينة دمياط، بمتابعة ياقوت ورد نائب رئيس المدينة، والمهندس محمد عمر نائب رئيس المدينة لشئون النظافة ومحمد صفوت مساعد رئيس المدينة لقطاع الشمال وعادل جلال مسئول إعلام مجلس مدينة دمياط".