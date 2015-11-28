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التربية والتعليم بكفرالشيخ تنظم رحلات لشرم الشيخ دعماً للسياحة الداخلية

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التربية والتعليم بكفرالشيخ تنظم رحلات لشرم الشيخ دعماً للسياحة الداخلية التربية والتعليم بكفرالشيخ تنظم رحلات لشرم الشيخ دعماً للسياحة الداخلية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ " قسم التربية الإجتماعية" عن تنظيم رحلات إلى مدينة شرم الشيخ للعاملين بالتربية والتعليم وأسرهم ، تنشيطاً للسياحة،بسعر 200جنيه .

أكدت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إن المديرية تنظم رحلات لمدينة شرم الشيخ تنشيطاً للسياحة الداخلية من خلال برنامج سياحي للمدرسين والأخصائيين والإداريين والقيادات التربوية بأسعار مخفضة مشيرة أنه تم تخصيص فنادق بأسعار مخفضة شاملة الإقامة والتنقلات ووجبات الإفطار والعشاء.
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