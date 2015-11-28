سقوط جسم أسطوانى من السماء فى قرية النصارية بمحافظة الغربية

شهدت قرية النصارية التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل، سقوط جسم أسطوانى مجهول طوله 2 متر وقطره 70 سم من السماء، وأحدث حفرة بطول 2 متر وعمق 75 سم، وخرج منه سائل يشبه وقود الطائرات، وانتقلت قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة إلى مكان سقوط الجسم لفحصه.

ومن جانبه أكد العميد علاء بدران رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن أهالى قرية النصارية فوجئوا بسقوط الجسم من السماء بالقرية، ولم ينتج عنه أى انفجارات، وأن الجسم يرجح أن يكون خاصًا بإحدى الطائرات، مضيفا أن أجهزة الأمن تحفظت على الجسم، لتحديده ومعرفة مصدره.