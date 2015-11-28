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صور| افتتاح ميدان عروسة البحر في سفاجا بعد تطويره.. والأهالي: ميدان صافيناز

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صور| افتتاح ميدان عروسة البحر في سفاجا بعد تطويره.. والأهالي: ميدان صافيناز صور| افتتاح ميدان عروسة البحر في سفاجا بعد تطويره.. والأهالي: ميدان صافيناز

تمثال عروسة البحر

افتتح رئيس مدينة سفاجا، اللواء هشام آمنه، أعمال تطوير ميدان «عروسة البحر»، بعد نحو 4 أشهر من أعمال التطوير والتجديد للمدخل الشمالي، وذلك على نفقة إحدى الشركات المالكة لفندق سياحي بالمدينة.

وعقب إزاحة الستار عن تمثال الميدان، فوجئ الحضور من ابناء سفاجا والأجهزة التنفيذية، أن التمثال الخاص بعروسة البحر تم تغيير شكله القديم وأصبحت عروسة البحر ترتدي فستان سهرة عاري الصدر والكتفين.

وقد آثار تغيير شكل التمثال انتقادات رواد مواقع “الفيسبوك” بالبحر الأحمر وصفوا التمثال بانه نسخه قريبة من الراقصة الأرمنية صافيناز مطالبين بإعادة التمثال لشكله القديم.

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