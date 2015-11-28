الكرملين: نصب منظومة دفاع جوى لتأمين سلامة الطيارين الروس فى سوريا

كشف المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف عن نصب منظومة دفاع جوى لتأمين سلامة الطيارين الروس فى سوريا لمنع تكرارحادث اسقاط الطائرة الروسية مؤخرا.

وقال بيسكوف فى تصريح متلفز اليوم السبت إن الاضرار التى لحقت بالعلاقات الروسية التركية جراء اسقاط طائرة حربية روسية من الصعب اصلاحها ، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يولى الحادث الاولوية القصوى.

وأضاف المتحدث أن بيان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشان اعتراض الطائرات التركية للطائرة الروسية فوق سورية بانها عدوان، مناف للعقل، وتابع أن من الصعب التكهن بتصرفات اردوغان.

وأكد المتحدث الروسى مجددا أن الطائرة الروسية لم تخترق الأجواء التركية ، ووصف الخرائط التركية التى تحدد مسارها بأنها"رسوم متحركة"، وذكر أنه تم ايقاف الخط الساخن بين الجيشين الروسى والتركى ولا يوجد أى اتفاق بشأن تنسيق الطلعات الجوية.

تأتى تصريحات بيسكوف وسط تصاعد التوتر بين انقرة وموسكو بعد اسقاط تركيا طائرة روسية مقاتلة يوم الثلاثاء الماضى، وأعلنت روسيا أمس الجمعة أنها ستعلق نظام السفر بدون تأشيرة مع تركيا ابتداء من أول كانون يناير.2016

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