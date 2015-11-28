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حركة الشباب الصومالية تهاجم قاعدة عسكرية جنوب غرب البلاد

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حركة الشباب الصومالية تهاجم قاعدة عسكرية جنوب غرب البلاد حركة الشباب الصومالية تهاجم قاعدة عسكرية جنوب غرب البلاد

هاجم مسلحو حركة الشباب الصومالية قاعدة عسكرية للقوات الصومالية والإثيوبية بالأسلحة الثقيلة فى مدينة بارديرى بمنطقة جيدو جنوب غرب البلاد.

ونقل راديو "شابيلى" الصومالى عن السكان المحليين قولهم السبت، أن "الجانبين استخدما المدفعية الثقيلة خلال الهجوم"، دون أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن. ونفذت قوات التحالف عمليات تفتيش لعناصر تابعة للحركة كان يشتبه اختبائهم فى المنطقة.

وعلى الرغم من طرد مقاتلى حركة الشباب من العديد من معاقلهم، لا يزالوا ينفذون هجمات دامية فى مقديشيو ومناطق أخرى فى الصومال يستهدفون خلالها غالبا قوات الاتحاد الأفريقى ومسئولين حكوميين.

وتصارع الصومال من أجل استعادة السلام بعد عقود من العنف عقب الإطاحة بمحمد سياد برى عام 1991.
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