أخبار سوريا اليوم.. الجيش السورى يدمر أوكار الإرهاب فى حلب وريفها

الجيش السورى يدمر أوكارا للتنظيمات الإرهابية فى حلب وريفها

تناولت أخبار سوريا اليوم، العمليات التى شنها الجيش السورى التابع لنظام بشار الأسد، وقالت أنه سيطر على بعض مواقع بريف اللاذقية، كما ركزت أخبار سوريا اليوم على تصريح وزير خارجية فرنسا حول القضاء على الإرهاب.

تناولت وكالة سانا السوريا أخبار سوريا اليوم الميدانية، وقالت إن الجيش السورى بسط سيطرته اليوم على 8 كتل أبنية فى درعا المحطة وعلى تلتى الرحملية والخضر بريف اللاذقية الشمالى، وكبدت وحدات الجيش العاملة فى حلب وريفها التنظيمات الإرهابية خسائر فى الأفراد والعتاد ودمرت لها العديد من الأوكار والآليات فى ريف حلب الشرقى.

وفى التفاصيل أعلن مصدر عسكرى ظهر اليوم فرض السيطرة الكاملة على تلتى الرحملية والخضر بريف اللاذقية الشمالى بعد عمليات مكثفة واشتباكات عنيفة سقط خلالها العشرات من أفراد التنظيمات الإرهابية.

وقال مصدر عسكرى فى تصريح لسانا السورية أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أحكمت سيطرتها الكاملة على تلتى الرحملية والخضر شمال شرق مدينة اللاذقية بنحو60كم.

كما ركزت الوكالة فى أخبار سوريا اليوم على صد وحدات الجيش والقوات المسلحة للجيش السورى فى دير الزور لهجوم إرهابى لتنظيم داعش وأشارت مصادر ميدانية لـ سانا إلى أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات مع إرهابيين من تنظيم داعش هاجموا أحياء سكنية فى المدينة والمطار العسكرى.

ولفتت المصادر إلى تكبيد التنظيم المتطرف خسائر بالآليات والعتاد الحربى خلال الاشتباكات ومقتل وإصابة العديد من أفراده وإجبار من تبقى منهم على الفرار.

فابيوس يربط مشاركة جيش سوريا فى محاربة داعش بالانتقال السياسى فيها

كما تناولت أخبار سوريا اليوم، اشتراط وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس مشاركة الجيش السورى فى الحرب ضد داعش بوجود ضمانات للانتقال السياسى للسلطة فى سوريا.

وقال فابيوس فى تصريح لإذاعة "إر تى إل"، "إن تعاون جميع القوى السورية، بما فى ذلك الجيش السورى، فى الحرب ضد "داعش" أمر مرغوب فيه بالتأكيد، ولكن، كما قلت، فإنه يمكن أن يتم فى إطار وجود انتقال سياسى فى السلطة موثوق به، وهذا هو الهدف الذى نسعى إليه".