شائعات العناية بالشعر: بين الصح، والخطأ

يشهد عالم التجميل في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن انتشار مجموعة من الشائعات الخاطئة التي تجعل من الصعب التمييز بين ما هو صحيح، وما هو خاطئ. وإذا كنت واحدة من سيدات كثر في المنطقة يحاولن اكتشاف الحقائق الصحيحة والمعتقدات الخاطئة- في عالم العناية بالشعر- فاليوم هو يوم حظك!

لقد جلسنا مع ميشيل زيتون، مصفف شعر المشاهير وأحد دعاة هيد آند شولدرز، الذي شاركنا بأبرز خمس حقائق وشائعات خاطئة تؤمن بها الكثيرات:

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1.تقليم شعرك بانتظام يساعد في نموه بشكل أطول وأسرع. لسوء الحظ، هذا خاطئ. تقليم شعرك كل 6 إلى 8 أشهر يساعدك فقط في التخلص من النهايات المتقصفة ويمنح خصلات شعرك مظهراً دقيقاً ومفعماً بالصحة!

2.تسريح شعرك باستخدام الفرشاة 100 مرة يومياً يمنحه الصحة. ليس هناك أي حقائق مثبتة تقف خلف هذا المعتقد القديم. تسريح شعرك بشكل مفرط قد يتسبب لشعرك بالكثير من الخسائر. و100 مرة! هذا رقم كبير قد يؤدي إلى نهايات متقصفة، وشعر متناثر، ومتجعّد. التزمي بالقدر الطبيعي من التسريح، ولا تحاولي تسريح شعرك أكثر من مرتين يومياً.

3.غسل شعرك مرتين أسبوعياً هو أمر كاف. هذا صحيح. أنا أقول لعميلاتي دائماً أن غسل الشعر بشكل مفرط أضراره أكثر من فوائده! فهذه الطريقة تتسبب في تخليص شعرك من زيوت الحماية الطبيعية، ما يؤدي إلى إضعافه، وتحويله إلى شعر مسطّح وهش وخال من الحياة. طالما أنك لا تتعرقين يومياً، فإن غسل الشعر مرتان أسبوعياً هو أمر كافٍ.

4.عليك غسل شعرك بالشامبو مرتين لتنظيفه بصورة فعلية. غير صحيح. إذا استخدمت المنتج المناسب، لن تحتاجي إلى وضع الشامبو مرتين. مرة واحدة تكفي! ولكن تأكدي من تدليك فروة رأسك لحوالي 40 ثانية بحركة دائرية بطيئة. هذه الطريقة محورية لتغذية شعرك من الجذور إلى الأطراف، وتساهم في تحفيز نمو الشعر أيضاً.

5.استخدام شامبو يمتلك خصائص ترطيب فائقة هو أمر محوري. نعم. استخدام هذا النوع من الشامبو يساهم بشكل واضح في تغيير تركيبة وجودة شعرك. شامبو هيد آن شولدرز العناية الكاملة على سبيل المثال هو الشامبو الوحيد في فئة العناية بالشعر القادر على منحك شعر انسيابي ومفعم بالترطيب ويشرق بطلّة نابضة بالجمال وخالية من العيوب. وهو يقدم ترطيباً أكثر بست مرات بالمقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، هذا المنتج الثوري قادر على تخليص شعرك من الجفاف، ويحارب التجعّد، ويرطب فروة رأسك، ليتركه فواحاً برائحة منعشة ومظهر ناعم وجميل يمكنك التحكم به كما ترغبين.

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