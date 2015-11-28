5 نصائح للحصول على صدر جميل

الصدر هو منطقة حساسة للغاية، وبالتالي ينبغي الحفاظ عليه بطريقة صحية، لإبقائه جميلا أطول فترة ممكنة. وفيما يلي 5 نصائح للحفاظ على شكل صدر جميل.

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-الجلوس بوضعية خاطئة يؤثر على شكل صدر:

يجب عليك سيدتي معرفة أن الثديين مثبتين بأضلعة الصدر التي تشكل درعاً واقياً. للحافظ على شكله سليماً، عليك في الحياة اليومية، الجلوس بشكل يكون رأسك وظهرك بوضعية مستقيمة، والصدر إلى الأمام، مع خفض الكتفين. من خلال جلب كتفيك إلى الوراء، ستتمكنين من تعزيز صدرك بضعة سنتيمترات، افتحي صدرك ودعي عضلات الصدر تعمل.



-ممارسة التمارين 3 دقائق في اليوم:

تتعرض الصدور الى الترهل مع مرور الوقت وعدم ممارسة الرياضة. لذلك ننصحك ببعض التمارين اليومية،التي تساعدك في المحافظة على شكل صدرك.

يمكنك ممارسة هذه التمارين في أي وقت ، حتى وأنت جالسة أمام الكمبيوتر، إذ يكفي رفع مرفقيك على مستوى الصدر، والضغط عليها باستخدام يديك لمدة 10 ثوان. كرري هذه العملية بعد 3 دقائق.

-عادات جمالية لشد الصدر:

رطبي ودلكي هذه المنطقة بعناية شديدة وبشكل مستمر. اعتمدي التقشير المنتظم مرة أو مرتين في الأسبوع، لتعزيز وتقوية الجلد وتجدده. والهدف من ذلك جعل الجلد الذي يغلف الثدي مشدوداً.

كيف أرطب صدري؟

رطبي الثدي ومنطقة الصدر ما لا يقل عن مرتين في اليوم، لأن الثديين يتكوّنان أساساً من الأنسجة والدهون والألياف التي تتواجد بكمية قليلة في الغدد الدهنية. دلّكي هذه المناطق بعناية شديدة بشكل دائري من قاعدة الثدي الى الرقبة. للانتهاء، ربتي بشكل طفيف على هذه المنطقة، لتعزيز الدورة الدموية وتغذية الخلايا.

كيف أحافظ على بشرة الصدر مشدودة؟

عند كل استحمام، اغسلي الصدر والعنق بالماء البارد. وسيكون لذلك تأثير في شدّ الجلد، من خلال تنشيط الدورة الدموية، والتي من شأنها تعزيز ثدييك. أما إذا كنت حساسة للغاية، فباستطاعتك وضع مرطب في الثلاجة لمدة 20 دقيقة قبل التطبيق.

-اختيار الملابس الداخلية المناسبة

تجنبي الضغط على صدرك، ولا تنامي على بطنك. لا ترتدي الملابس التي ترفع درجة حرارة الجسم وتسرّع التعرق. واختاري حمالة صدر بحجم ثدييك للحفاظ على شكلهما الصحيح.

-حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية

احمي هذه المنطقة الحساسة باستخدام كريم واقٍ من الشمس ب SPF 50 خلال التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

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