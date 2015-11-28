بلاغ للنيابة يتهم ضابط شرطة بالتزوير فى محضر رسمي

تقدم ياسر محمد سيد أحمد، المحامي بالنقض، ببلاغا، اليوم السبت، للمحامي العام الاول لنيابة شرق القاهرة، بصفته موكلا عن أنس أحمد السيد محمد بدوي الطالب بالفرقة الأولي كلية الطب جامعه عين شمس، ضد ضابط شرطة بتهمة التزوير بمحضر رسمى و استغلال النفوذ.

وجاء بالبلاغ المقيد تحت رقم ٢٩٠٤ عرائض شرق القاهرة : أن الطالب المذكور تعرض لاضطهاد واضح وبين من قبل إسلام عثمان محمد مقبل الضابط بمباحث قسم شرطة أول مدينة نصر ، مستغلا نفوذه بالقيام بعمل محضر رسمي قام فية بتزوير المحضر رقم ١٥ ح محرر أياه ضد الطالب بتاريخ ١٨ نوفمبر الماضي الساعه الخامسة والنصف مساءا ، مدعيا فية انه اثناء حملة أمنية بدائرة القسم قام بالقبض عليه بعد ان أشتري ٤ شماريخ نارية لافساد العملية الانتخابية .

وكشف ” أحمد ” في بلاغه الي انه تم القبض علي الطالب المذكور من منزلة بالتجمع الخامس فجر يوم ١٧ نوفمبر أي قبل عمل المحضر بيوم ، و يعد ذلك تزويرا واضح من قبل الضابط ، مما يدمر حياة الطالب الدراسية والمستقبلية .

وطالب المحامي في نهاية بلاغة النيابة باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الضابط المذكور ، واخلاء سبيل الطالب أنس محمد حفاظا علي استكمال دراسته بكلية الطب علي ذمة المحضر المزور المحبوس علي ذمته بدون أي حق .