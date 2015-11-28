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للفتيات.. السمنة تضر قلبك بالكبر حتى بعد فقدان الوزن وتعرضك للوفاة

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للفتيات.. السمنة تضر قلبك بالكبر حتى بعد فقدان الوزن وتعرضك للوفاة للفتيات.. السمنة تضر قلبك بالكبر حتى بعد فقدان الوزن وتعرضك للوفاة
جميعنا يعلم أن السمنة تؤثر على القلب بالسلب، لكن دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، كشفت أن زيادة الوزن فى الشباب لها تأثير خطير وضار على القلب، وتستمر هذه الأضرار لعشرات السنوات حتى بعد فقدان الوزن.

ويظهر البحث أنه حتى النساء البدينات سابقا لا يزلن فى خطر متزايد للموت القلبى المفاجئ فى وقت لاحق خلال الحياة.

وأكد العلماء أنه من المهم الحفاظ على وزن صحى طوال فترة البلوغ باعتبارها وسيلة للحد من خطر الموت القلبى المفاجئ.

وللتأكد من نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 72000 امرأة أمريكية، ووجد الباحثون بقيادة المؤلف الرئيسى للدراسة، الدكتور ستيفانى شيفى، أستاذ فى كلية الطب بجامعة هارفارد، أن النساء اللواتى يعانين من زيادة الوزن خلال مرحلة البلوغ، كان لديهن خطر الموت القلبى المفاجئ على مدى العامين المقبلين 1.5 أضعاف بالمقارنة باللاتى لا يعانين من زيادة الوزن.

ووجد الباحثون أيضا أن النساء اللاتى يعانين من زيادة الوزن أو السمنة فى سن الـ18 لديهم زيادة كبيرة فى خطر الموت القلبى المفاجئ قد تصل إلى 3 أضعاف.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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مصر 365