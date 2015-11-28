أطفال مصر يشاركون الرئيس إعطاء إشارة بدء مشروع تنمية شرق بورسعيد

شارك عدد من أطفال مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى الضغط على إشارة البدء للعمل فى تنمية مشروع شرق بورسعيد اليوم السبت.

وتزامناً مع بدء إشارة الحفل، انطلقت الطائرات الحربية، والأغانى والأناشيد الوطنية.

وشهد السيسى حفل تدشين وانطلاق تطوير محور شرق بورسعيد، والبدء فى تنفيذ ميناء بحرى عملاق فى تلك المنطقة،، اليوم السبت، إلى جانب منطقة صناعية وأخرى لوجيستية وثالثة سكنية، ورابعة للمزارع السمكية بالإضافة الى منطقة انفاق جنوب بورسعيد، للمساهمة فى ربط شرق مصر بغربها ودفع عجلة التنمية والاستثمار إلى الأمام بسواعد المصريين وأموالهم ودعم أجهزة الدولة والقوات المسلحة.