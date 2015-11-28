"اليوم السابع" يفوز بجائزة أفضل تحقيق فى مسابقة صحافة بلا تنميط

فازت الزملية هدى زكريا، نائب رئيس قسم التحقيقات فى "اليوم السابع" بجائزة أفضل تحقيق صحفى إلكترونى فى مسابقة صحافة بلا تنميط التى تنظمها مؤسسة "أكت" مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية" وبالتعاون مع لجنة المرأة بهيئة الأمم المتحدة، وذلك عن تحقيق.. حكايات من دفتر اللاجئات من نيران جنوب السودان إلى "عين شمس".

جدير بالذكر أن التحقيق تناول حياة ومعاناة عدد من السيدات اللاجئات اللاتى قدمن إلى مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة هربا من الحرب فى ولاية الوحدة بجنوب السودان، ويُركز التحقيق على الظروف المعيشية الصعبة التى يتعرضن لها فى مصر.

حكايات من دفتر اللاجئات من نيران جنوب السودان إلى "عين شمس".. إحداهن تفكر فى الانتحار لضيق العيش.. وأخرى رفض المالك تسكينها لأنها ترعى 11 فردا.. وثالثة هربت من جحيم الحرب برفقة أحفادها