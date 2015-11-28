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"أمن الأقصر" يقدم واجب العزاء فى"طلعت شبيب" بالعوامية

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"أمن الأقصر" يقدم واجب العزاء فى"طلعت شبيب" بالعوامية "أمن الأقصر" يقدم واجب العزاء فى"طلعت شبيب" بالعوامية
تنظم مديرية أمن الأقصر، بقيادة مساعد وزير الداخلية اللواء عصام الحملي مدير الأمن، وعددا من الضباط والأفراد، مساء اليوم السبت، وقفة بمنطقة العوامية لتقديم واجب العزاء للأهالي في الفقيد "طلعت شبيب".

ومن المقرر أن يحمل الضباط المشاركون فى الوقفة ، بانرات مكتوب فيها "نعلن نحن مديرية أمن الأقصر قيادة وضباط وأفراد عن خالص تعازينا لأبناء العوامية وأهالي محافظة الأقصر فى وفاة المغفور له بإذن الله المرحوم طلعت شبيب، وأن شرطة الأقصر تعلن استعدادها الكامل للتحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة وسنطبق القانون على أي فرد حال ثبوت تورطه فى الإعتداء على الفقيد قبل وفاته ولو بكلمة جارحة".

وتأتي الوقفة لتقديم العزاء والإعتذار لأهالي العوامية والأقصر بصفة عامة على أى أحداث وقعت خلال الأيام الماضية، وللتأكيد على أن الوزارة لن تتستر على أى مخطئ، وتقدم كل من يتعدى نطاق القانون للعدالة.

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