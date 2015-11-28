تعرفى على حدود حركتك أثناء الحمل.. الاعتدال حلو

بذل الجهد أثناء الحمل

طبيعة الحركة أثناء الحمل

الكثيرون من السيدات الحوامل يغالين فى الركون إلى الراحة، فى حين تلجأ بعضهن إلى الحركة المستمرة وبذل الجهد دون داع وبشكل مبالغ فيه، وبين هذا وذاك، وجب على الحامل التعرف على شروط الحركة وبذل الجهد خلال فترة الحمل.>ينصح الأطباء على الدوام بدقة الحامل فى حركتها، وتقنين الحركة لا الامتناع التام عنها، إلا فى حالات معينة كتلك التى تعانى فيها بعض الحامل من حمل صعب مصحوب ببعض النزيف أو إنذار بإجهاض أو غيرها حسب كل حالة، هذا ما أكدت عليه الدكتورة يسرية محمد استشارى النساء والتوليد.>وتابعت د.يسرية حديثها، موضحة أن الحامل خلال فترة الحمل خاصة فى الشهور الثلاث الأولى، عليها بالابتعاد التام عن النشاطات العنيفة، فمن غير المسموح لها الجرى، أو تغيير موضع جسدها بشكل مفاجئ عنيف، أو القفز، أو النزول السريع والمتهور على السلالم.

وأوضحت استشارى النساء، أن على الحامل الامتناع خلال فترة الحمل خاصة الأولى عن حمل الأشياء الثقيلة أو سحبها وجرها، أو دفعها للأمام، ويحظر عليها الحزق بشدة عند التبرز أو الجلوس بشكل مربع أو والأرجل قرفصاء، كما لا يفضل مكوثها على بطنها، وكذلك تجنب التنفيض وتنظيف المنزل الشاق، وعليها أيضا ألا تطيل الجلوس، وأن تجلس منتصبة الكتفين، وأن تقف للتمشية كل نصف ساعة.

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