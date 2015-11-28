رئيس القضاء الإدارى بالزقازيق:عمر حماد قال لى أنا رايح سيناء خلى بالك من ولادى

قال المستشار مختار جبر رئيس محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، منذ قليل، خلال الجلسة التى بدأت بحفل تأبين المستشار عمر حماد، إن المستشار عمر حماد قال له بالحرف الواحد عندما علم أنه سوف يشرف على الانتخابات بشمال سيناء "ياريس أنا رايح شمال سيناء لو مش رجعت خالى بالك من أولادى".

المستشار "عمر حماد" تم نقله مؤخرا إلى فرع مجلس الدولة بالزقازيق فى أكتوبر الماضى، وعمل ضمن هيئة المحكمة فى الدائرة الأولى التى يرأسها المستشار "مختار جبر".

وكانت جماعة إرهابية مسلحة، هاجمت فندق إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات بشمال سيناء، من خلال سيارة مفخخة استطاعت قوات الجيش والشرطة التصدى لها، وتفجيرها قبل الوصول للفندق، فيما تسلل شخصان إلى الفندق أحدهما مسلح أطلق النار على القضاة، والآخر يحمل حزاما ناسفا، وأسفر الحادث عن استشهاد المستشار عمر حماد القاضى بمجلس الدولة واستشهاد عمرو مصطفى وكيل النائب العام، واثنين من أفراد الشرطة، وإصابة قاضيين آخرين وعدد من الجنود والمدنيين.