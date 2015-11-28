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تشكيلة إكسسوارات و مجموهرات لموسم الأعياد من شوبارد

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الأربعاء 25-11-2015 10:22

إكسسوارات حالمة
قامت شركة شوبارد بتصميم مجموعة إكسسوارات فريدة تلقي الضوء على حرفية وإبداع مصممي الشركة ابتكار أجمل القطع الفاخرة، إلى جانب خبرتها العريقة في إنتاج الساعات والمجوهرات. ومع قدوم موسم الأعياد وعيد الميلاد، تصحبنا الشركة إلى عالم ساحر من الأحلام والأسفار.

قطع الألماس السعيدة
وشاح من قطع الألماس يحاكي برقته ودقته مشغولات الدانتيل، تتناثر لترصع زهرةً من الذهب الوردي التي تحيط بقلب يحتضن قطعة ألماس متحركة. وتعكس مجموعة "هابي دياموندز" المبتكرة من شوبارد معايير الأناقة الفاخرة والعصرية التي لا تضاهى.

القلوب السعيدة
قطع الألماس والقلوب المتأرجحة - عندما يلتقي رمزين من رموز شوبارد الخالدة، فإنها تضمن لنا الحصول على التناغم والانسجام الجمالي التام، وهو الخيار المفضل من قبل كارولين شويفل، فقد خرج هذا التصميم المميز والصغير للقلوب من مقرها الرئيسي في جنيف. كما أن عربون المحبة هذه وتميمة الحظ الساحرة تحظى بمكانة كبيرة في عالم الأزياء، ما أعادها مرة أخرى إلى دائرة الأضواء وبقوة. لذا، وجد هذا التصميم مكانه الطبيعي ضمن مجموعة "هابي دياموندز"، حيث دخلت إليها باسمها الطبيعي، "هابي هارتس".

المجوهرات الفاخرة
تم تصميم أحد أروع الإبداعات في مجال ترصيع وصياغة المجوهرات في قلب مقر شركة شوبارد الواقع في مدينة جنيف، فعلى مدى السنوات الـ 15 الماضية، وتماشياً مع تقاليدها وإرثها العريق في التميّز، قامت الشركة بتطوير وتنمية مستوى خبرتها المكتسبة في مجال صياغة وترصيع المجوهرات، وقد تم تسهيل هذه العملية عن طريق إعادة تجميع المهارات الحرفية المخضرمة للشركة تحت سقف واحد، والتي يجري الاستعانة بها من أجل ابتكار مثل هذه الإبداعات الفاخرة. حيث تمكن الحرفيون من تجميع مواهبهم وخبراتهم وترسيخها لإبداع أعمال فنية حقيقية تستند على تقاليد المهارة الحرفية الأصيلة، إلى جانب الاستعانة بالتقنيات الحديثة والمتطورة.

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