إطلالات كارثية للنجمات في هذا الأسبوع، وصاحبة الرقم 5 ستصدمك!

تُظهر النجمات العالميات اهتماماً كبيراً بأناقتهن أكثر من أيّ شيء آخر، فيقمن باختيار منسقات لملابس "Stylist"، ويحرصن على تحقيق الكمال في الإطلالات والظهور على السجادة الحمراء، كما في الحياة اليومية.

وفي أغلب الأحيان، تحقق النجمات إطلالات باهرة بالفعل، وتكون اختياراتهن منتقاة بعناية، ابتداء بالفستان وانتهاءً بالاكسسوار.

نجمات فيلم The Hunger Games يبهرن الجمهور بفساتين ساحرة

غير أنّه في هذا الأسبوع، ولا بدّ من أن منسّقات الملابس كن في إجازة جماعية، أطلّت النجمات المعروفات بأناقتهن بإطلالات كارثية لم نعهدها لديهنّ من قبل! وقد اتّسمت معظم تلك الإطلالات بالفوضوية والمبالغة، أو لنقل إنها افتقرت إلى العصرية أو حتى إلى الذوق بشكل عام.

ومن النجمات اللواتي صدمنا بإطلالتهن، في هذا الأسبوع، النجمة البريطانية "كايت بلانشيت" Cate Blanchett ، التي اختارت فستاناً باللون الأسود من "شانيل" Chanel ، فلم يلائمها، وبدا كأنه رخيص القماش ومجعّداً، حتى أن تسريحة الشعر العصرية لم تتناسب مع نمط الفستان الكلاسيكي. الممثلة الأمريكية "ريز ويزرسبون" Reese Witherspoon اختارت فستاناً مزيناً بالورود من "جيامباتيستا فالي" Giambattista Valli ، فبدت فيه سمينة، وغير جذابة على الإطلاق. أما الممثلة الشابة "روني مارا" Roony Mara والمعروفة باختياراتها المميزة وغير التقليدية فقد اختارت تصميماً من "الكسندر ماكوين" Alexander McQueen غير تقليدي بالفعل، لكنه لم يكن جميلاً، ولم يناسبها، كما لم يناسب حجمها الصغير.

أما المغنية "نيكول شيرزينغر" Nicole Scherzinger فقد حاولت أن تختار "لوك" مختلفاً عن الفساتين الضيّقة التي تنتقيها في العادة، فاختارت تصميماً مستوحى من البدلات الرجالية، أخفت فيه قوامها الرائع، وبدا عليها بالياً وقديماً، خصوصاً التوب الصوفية التي ارتدتها من تحته.

أما الأكثر صدماً فكانت الممثلة الجميلة "ديان كروغر" Diane Kruger، التي تبهرنا دوماً باختياراتها الساحرة، على الرغم من أنها في هذه المرة قد خيبت آمالنا في تصميم بدا وكأنه قصاصات من قماش الشيفون، جمعت مع بعضها البعض، والأسوأ كانت الياقة البيضاء الكبيرة.

لكل جواد كبوة كما يقولون، ولا بد للنجمات من أن يكون لهن أخطاؤهن أيضاً. لكن نتمنى أن يعدن إلى مستواهن في الأناقة المعتادة بأسرع وقت ممكن.

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