بالصور.. تشييع جثمان طبيب الإسماعيلية ضحية اعتداء ضابط شرطة

شيعت الإسماعيلية اليوم جثمان الدكتور عفيفى حسنى عفيفى الشهير بعاطف طبيب بيطرى إلى مثواه الأخير بعد الصلاة علية بمسجد المطافئ، وشهد تشييع الجثمان عدد كبير من أبناء الإسماعيلية وأقارب المتوفى وجيرانه بالمحطة الجديدة.

وكان الدكتور عفيفى قد توفى فجر أمس بمستشفى الجامعى التخصصى بعد مشادة مع ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية والذين قاموا باقتحام صيدلية الدكتور ريم يوسف زوجته والتى كان يديرها وتم اقتياده إلى القسم بدون سبب والتحفظ على سيارة زوجته بالقسم وأصيب بإغماء وتم نقله بعد وقت طويل إلى المستشفى الجامعى التخصصى بقسم العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الجمعة.

وأكد تقرير الطب الشرعى أن سبب الوفاة كدمة بالعنق واتهمت الدكتورة ريم يوسف زوجة الطبيب المتوفى أحد الضباط بالتسبب فى وفاته.

وأعلنت مديرية الأمن بالإسماعيلية وقف الضابط المتسبب فى الواقعة وإحالته للتفتيش بالمديرية.

وتضامنت نقابة الصيادلة ونقابات المهن الطبية مع أسرة المتوفى وعدد من نواب البرلمان الجدد ومنهم المهندس محمود عثمان والذى أرسل محاميا للوقوف مع أسرة المتوفى والدكتور سامى هاشم والذى وعد بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فى الواقعة والنائبة آمال رزق الله والتى تواجدت بجوار أسرة المتوفى فى المستشفى وأثناء تشييع الجثمان كما قدم اللواء يس طاهر محفظ الإسماعيلية واللواء على العزازى مدير الأمن تعازيهما لأسرة الفقيد.



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