ضبط عاطلين بحوزتهما كابلات تليفونات مسروقة بمركز المحلة

ألقى أهالى قرية سندسيس التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية القبض على عاطلين وبحوزتهما كابلات تليفونات بطول 10 أمتار قاموا بسرقتها من القرية ودراجة نارية بدون لوحات وتم تسليمهما لمباحث مركز المحلة لتحرير محضر بالواقعة.

تلقى العميد طارق داود مأمور مركز المحلة إخطارا من شرطة النجدة عن بلاغ رمضان م م غ 46سنة سائق مقيم بقرية المعتمدية دائرة المركز بتمكن الأهالى من ضبط عاطلين أثناء قيامهما بسرقة كابل تليفونات بذات الناحية انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وتبين قيام الأهالى بضبط كل من محمود م ك 40سنة عاطل – مقيم بقرية سندسيس دائرة المركز، مرعى ع م م 44سنة عاطل مقيم بذات القرية وبحوزتهما (كمية من الكابلات بطول 10 أمتار، منشار حديدى، دراجة نارية بدون لوحات).

تم التحفظ على المضبوطات واعترفا بارتكاب الواقعة تم إخطار (الشركة المصرية للاتصالات لاتخاذ اللازم) تحرر المحضر رقم 58262 جنح مركز المحلة لسنة 2015 تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيق.