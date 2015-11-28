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فريق أحلام في الجول – علي محمد علي يختار أفضل 11 لاعبا في التاريخ ميسي يفوز

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فريق أحلام في الجول – علي محمد علي يختار أفضل 11 لاعبا في التاريخ ميسي يفوز فريق أحلام في الجول – علي محمد علي يختار أفضل 11 لاعبا في التاريخ ميسي يفوز

"كريستيانو أم ميسي؟ ليونيل أساسي ورونالدو سيجلس على الدكة".. هكذا وضع علي محمد علي بصمته في اختياراته لأفضل 11 لاعبا في تاريخ العالم.

هناك عشرات الاختيارات يمكن طرحها وأنت تختار فريق أحلامك من بين نجوم العالم على مدار التاريخ.. أفضل 11 نجما في ملعب واحد.

ويتيح لك FilGoal.com فرصة اختيار فريق أحلامك من بين نجوم الكرة المصرية ومشاركة أصدقائك، من خلال لعبة تفاعلية. يمكنك المشاركة فيها بضغطة زر واحدة.

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طرح FilGoal.com هذا السؤال على عدد من نجوم الكرة المصرية.. والآن نحن مع المعلق المخضرم علي محمد علي.

واختار المعلق المصري الشهير "ياشين في حراسة المرمى. سأضع جيانلويجي بوفون على الدكة".

ماذا عن الدفاع؟

يجيب علي محمد علي "هناك طبعا مالديني وبكنباور مع فرانكو باريزي القائد الاسطوري لميلان وللكرة الإيطالية".

الوسط كذلك تمتع بعبق تاريخي كبير، إذ أفصح "في الوسط كالتس ودي ستيفانو ويوان كرويف وزين الدين زيدان ومارادونا".

وفي الهجوم اختار "بيليه"، ثم جاء أحد الأسماء الحاضرة حتى الآن في الملاعب. هل هو ميسي أم كريستيانو؟

يرد علي محمد علي "سيكون ميسي طبعا".

الدكة

بوفون وروبرتو كارلوس وفابيو كنافارو وأندريس إنيستا سيجلسون على دكة فريق علي محمد علي.

ورونالدو البرازيلي وكريستيانو مع بلاتيني وجارنشيا كذلك.

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