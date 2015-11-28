ضبط عاطلين بحوزتهما 17 قطعة حشيش بالمحلة

ألقى ضباط مباحث قسمى أول وثالث المحلة القبض على عاطلين بحوزتهما 17 قطعة حشيش تزن 800 جرام بقصد الاتجار ومبلغ 830 جنيها من متحصلات البيع.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة والنقيب أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثالث المحلة والقوة المرافقة لهما تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود من ضبط المتهمين سمارة م ع 20 سنة عاطل مقيمان بمنطقة الوراقة ثالث المحلة وبحوزته 14 قطعة من مخدر الحشيش تزن 50 جراما و2هاتف محمول ومبلغ 720 جنيها بقصد الاتجار فى المحضر رقم 7406 جنايات ثالث المحلة لسنة 2015، وحماده.أ. ع. ب 26سنة عاطل مقيم بمنطقة الرجبى أول المحلة وبحوزته (3 قطع من مخدر الحشيش تزن 750 جراما وهاتف محمول ومبلغ 120 جنيها بقصد الاتجار) تحرر عن ذلك المحضر رقم 13977 جنايات أول المحلة لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.