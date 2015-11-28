المعارضة السورية تسيطر على قرية بريف حلب وتأسر عنصرا إيرانيا

أعلن جيش الفتح أحد فصائل المعارضة السورية سيطرته على قرية "تل باجر" فى ريف حلب الجنوبى بسوريا وأسر عنصر إيرانى خلال المعارك فى القرية، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانه انطلاق المرحلة الثانية من العمليات فى المنطقة.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، السبت، عن مصادر فى المعارضة السورية قولها أن مقاتليها تصدوا لمحاولة قوات النظام التقدم نحو قريتى القراصى والحويز فى ريف حلب الجنوبى، كما فرضوا سيطرتهم الكاملة على قرية تل باجر وتم إلقاء القبض على عنصر إيرانى الجنسية فى المنطقة.

ومن جانبها، أكدت المعارضة السورية أن مقاتليها استعادوا السيطرة على تلة "الحميرة" التى كانت الميليشيات العراقية والإيرانية تقدمت إليها بغطاء جوى مكثف من الطيران الحربى الروسى، مشيرة إلى مقتل العشرات من العناصر الإيرانية والعراقية خلال الاشتباكات.

وأشارت المعارضة إلى قيام مقاتليها بتدمير دبابة (تى 72) لقوات النظام وكذلك رشاش عيار 23 مم، كما تم تأمين قرية الحميرة بالكامل.

وكان "فيلق الشام" أحد فصائل غرفة عمليات جيش الفتح قد أعلن فى وقت سابق انطلاق المرحلة الثانية لمعارك "جيش الفتح" فى الريف الجنوبى لحلب، وتم خلالها استهداف تلة "البنجيرة" بالمدفعية والرشاشات.

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