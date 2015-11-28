ضبط 3 مدرسين وموظفين وطبيب بتهمة الانتماء «للمحظورة» في الوادي الجديد‎

ألقت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، القبض على 6 أشخاص على خلفية انتمائهم لجماعة «الإخوان» المحظورة.

وكانت مديرية أمن الوادي الجديد، تلقت بلاغًا من العميد عبد الباسط السمان، مدير مباحث المديرية، مفاده أنه بالتنسيق وإدارة «الأمن الوطني» بالتنسيق مع مباحث الوادي الجديد، أمكن ضبط 6 عناصر إخوانية بتهمة الانتماء لجماعات محظورة.

وتبين قيام حملة مشتركة من إدارة الأمن الوطني ومباحث المديرية، بقيادة العميد عصام مهني، وأسفرت عن ضبط كلا من “سامح . س” 49 عامًا موظف بمركز الداخلة، “عماد . م” 49 عامًا مدرس بالأزهر، “ناجي . م” 39 عامًا مدرس بإدارة تعليم الداخلة، “سيد . ع ” 49 عامًا موظف، منصور . خ 62 عامًا طبيب بيطري بالمعاش، و “خضر . م” 53 عامًا موظف بالإدارة التعليمية.

تحرر عن ذلك إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بالتنسيق مع فرع الأمن الوطني وتحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق والتصرف.