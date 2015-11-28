الأورمان تسلم شيكات دعم 149 عروس يتيمة بالوادى الجديد

نظمت محافظة الوادي الجديد اليوم السبت حفل تسليم شيكات 49 عروسة يتيمة بقاعه ديوان عام المحافظة بالتعاون مع جمعية الاورمان وذلك بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد والعميد أحمد الدسوقي مدير جمعية الأورمان بالوادي الجديد والقيادات الشعبية والتنفيذية .

وقام عشماوى والدسوقى بتوزيع شيكات بقيمة ثلاثة آلاف جنيه لكل عروسة بإجمالي 1147 الف جنيه ،ليصل ما تم دعمه للعرائس الأيتام بالمحافظة خلال ستة أشهر عدد (139) عروسة بإجمالي 417000 جنيه.

واثنى عشماوي خلال كلمته بالحفل على الدور الهام والجهد المبذول التي تقوم جمعيه الاورمان على الوادى الجديد لتقديمها مساعدات إنسانية للمواطنين في مختلف المجالات.