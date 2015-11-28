أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأورمان تسلم شيكات دعم 149 عروس يتيمة بالوادى الجديد

Google+ Print
الأورمان تسلم شيكات دعم 149 عروس يتيمة بالوادى الجديد الأورمان تسلم شيكات دعم 149 عروس يتيمة بالوادى الجديد
نظمت محافظة الوادي الجديد اليوم السبت حفل تسليم شيكات 49 عروسة يتيمة بقاعه ديوان عام المحافظة بالتعاون مع جمعية الاورمان وذلك بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد والعميد أحمد الدسوقي مدير جمعية الأورمان بالوادي الجديد والقيادات الشعبية والتنفيذية .

وقام عشماوى والدسوقى بتوزيع شيكات بقيمة ثلاثة آلاف جنيه لكل عروسة بإجمالي 1147 الف جنيه ،ليصل ما تم دعمه للعرائس الأيتام بالمحافظة خلال ستة أشهر عدد (139) عروسة بإجمالي 417000 جنيه.

واثنى عشماوي خلال كلمته بالحفل على الدور الهام والجهد المبذول التي تقوم جمعيه الاورمان على الوادى الجديد لتقديمها مساعدات إنسانية للمواطنين في مختلف المجالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365