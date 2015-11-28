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ننشر صور شهداء الشرطة فى حادث استهداف كمين المنوات بالجيزة

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ننشر صور شهداء الشرطة فى حادث استهداف كمين المنوات بالجيزة ننشر صور شهداء الشرطة فى حادث استهداف كمين المنوات بالجيزة
حصل "اليوم السابع" على صور شهداء الشرطة فى حادث كمين المنوات بالجيزة، وهم أمين شرطة أحمد فتحى حسان، وأمين شرطة مجدى إبراهيم عبدالعظيم، ومجند أحمد خالد حسين، ومجند محمد زارع طه "من قوة مديرية أمن الجيزة".

واستشهد رجال الشرطة متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية، إثر قيام ملثمين يستقلان دراجة بخارية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه سيارة تابعة لمديرية أمن الجيزة أعلى كوبرى زويل بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة محل الحادث لضبط مرتكبى الحادث والسلاح المستخدم فى الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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