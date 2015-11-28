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مميش واللواء هشام أبو سنة يوقعان اتفاقية تأسيس شركة مساهمة مع هيئة موانئ دبى

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مميش واللواء هشام أبو سنة يوقعان اتفاقية تأسيس شركة مساهمة مع هيئة موانئ دبى مميش واللواء هشام أبو سنة يوقعان اتفاقية تأسيس شركة مساهمة مع هيئة موانئ دبى
وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، اتفاقية تأسيس شركة مساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من هيئة موانئ دبى العالمية السخنة وشركة سونكر لتموين السفن، وذلك بمبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس.

يأتى توقيع الاتفاقية بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للفريق مهاب مميش ببدء تطوير ميناء السخنة، ورفع تصنيفها فى إطار تنفيذ المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وحل كل المشاكل المعلقة .

وتهدف الشركة إلى إنشاء رصيف بحرى جديد مماثل لرصيف الصب السائل الحالى الموجود بميناء العين السخنة، لتسهيل تداول المواد البترولية والبتروكيميائية والغازية بمختلف أنواعها، ومن المقرر الانتهاء من إنشاء الرصيف الجديد خلال عام واحد وفقاً لأحدث النظم التقنية والمعايير الدولية .

وأشار طارق حسنين المتحدث الإعلامى لهيئة قناة السويس إلى أن محور الاتفاق بين المصرية وكل من هيئة موانئ دبى العالمية السخنة وشركة سونكر لتموين السفن، تركز حول مساهمة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة القناة بنسبة 60% من رأس مال الشركة على أن تتقاسم الشركتان النسبة المتبقية بالتساوى بينهما بنسبة 20% لكل منهما.

وأضاف "حسنين" أن الاتفاق أيضاً تضمن تسوية كل مستحقات الدولة المصرية لدى هيئة موانئ دبى العالمية السخنة وشركة سونكر وسدادها بالكامل قبل توقيع الاتفاقية، وأن تأتى تلك الاتفاقية فى ضوء مواكبة أهداف الدولة فى حل المشاكل العالقة فى ميناء شرق بورسعيد وميناء العين السخنة، وضماناً لإمداد الدولة المصرية بالغاز الطبيعى والمواد البترولية اللازمة لتموين احتياجاتها، حيث سيتم التنسيق الكامل بخصوص هذا الأمر مع ك من وزارة البترول والهيئة العامة للبترول .

كما تمت مراجعة بنود الاتفاقية من قبل الجهات القانونية المعنية وإقرارها، ويوقع على اتفاقية التسوية عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش وفقا لتكليف رئيس الجمهورية وعن هيئة موانئ دبى إبراهيم عيسى الحمادى نائب الرئيس التنفيذى وعن شركة سونكر لتموين السفن الربان أسامة فتحى الشريف عضو مجلس الإدارة المنتدب .

كما تم التوقيع على وثيقة اتفاق مبادئ على بدء تنفيذ موانئ دبى العالمية للحوض الثانى فوراً طبقاً للعقد المبرم مسبقاً.

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مصر 365

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