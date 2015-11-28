السيسى لرجال الأعمال: اشتغلوا وابنوا محدش يقدر يعملكوا حاجة غير بالقانون

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة لرجال الأعمال، قائلا: " بيجليى بعض القلق والشكوك من رجال الأعمال.. اتكلمت أكثر من مرة.. من فضلكم القلق والشكوك ليس لها أى أساس من الصحة.. بنشتغل علشان خاطر بلدنا تعالوا حطوا ايديكم فى أيدينا.. خايفين من إيه محدش يقدر يعملك حاجة هنا غير بالقانون وهذه رسالة واضحة لينا كلنا".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إطلاق إشارة البدء فى مشروعات تنمية قناة شرق التفريعة، البرلمان القادم سيحاسب الجميع ولا يستطيع أى جهاز فى الدولة ان يتجاوز فى القانون، قائلا لرجال الأعمال "بأكد بمنتهى الوضوح.. اشتغلوا.. ابنوا.. عمروا".

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