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مقتل عامل مصرى في مأدبا بالأردن على أيدي مجهولين بدافع السرقة

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مقتل عامل مصرى في مأدبا بالأردن على أيدي مجهولين بدافع السرقة مقتل عامل مصرى في مأدبا بالأردن على أيدي مجهولين بدافع السرقة
أفاد مصدر أمني بمديرية الأمن العام الأردنية بأن عاملا مصريا يعمل حارسا بإحدى المزارع في منطقة غرناطة بمحافظة مأدبا (35 كم جنوب عمان) قد قتل صباح اليوم السبت على أيدي عدد من المجهولين بدافع السرقة ، حسبما تشير المعلومات الأولية.

وقال المصدر الأمني - لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان - "إن المعلومات الأولية تشير إلى أن العامل المصري م . ر (27 عاما) تعرض لطلقة في منطقة الصدر وتلقى ضربة على الرأس مما أردته قتيلا ، ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على الأسباب والدوافع الحقيقية وراء جريمة القتل".

وأفاد مصدر أمني آخر – حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية اليوم – بأن البحث الجنائي ومختبر الأدلة الجرمية يعملان على جمع المعلومات للتوصل إلى القتلة ، مشيرا إلى أنه وبالكشف على مسرح الجريمة تم أخذ كافة الأدلة التي تفيد التحقيق وبعد الكشف من قبل المدعي العام تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي ليتم تشريحها وللوقف على أسباب الوفاة.

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