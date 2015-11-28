أمن الإسكندرية يحبط محاولة عاطل وطالب ترويج طربة حشيش بالإسكندرية

تمكن كل من النقيب محمود عبد الرازق، والنقيب محمد عبد الجواد، الضابطان بإدارة البحث الجنائى المعينان خدمة تأمين الطريق الساحلى دائرة قسم شرطة أول العامرية، من ضبط كل من "محمد.ع.ح" 35 سنة عاطل، و"محمد.ح.م" 20 سنة طالب، "مقيمان دائرة قسم مينا البصل"، بالإسكندرية، بحوزتهما طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 250 جراما" ومبلغ 500 جنيه أثناء استقلالهما السيارة رقم س ج ج مصر "قيادة الأول".

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، واستخدامهما السيارة فى عملية الترويج، وتحرر المحضر جنايات قسم أول العامرية، وجار العرض على النيابة.

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