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ضبط 4 قضايا اتجار حشيش وبانجو بأسيوط

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ضبط 4 قضايا اتجار حشيش وبانجو بأسيوط ضبط 4 قضايا اتجار حشيش وبانجو بأسيوط
تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط من خلال حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون من ضبط محرزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها وتحرير 4 محاضر اتجار مخدرات.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط "منتصر. أ. ع. أ "-29 سنة -عامل مقيم النخيلة دائرة مركز أبوتيج والسابق اتهامه فى (3) قضايا مابين (اتجار - تعاطى مخدرات ) وبحوزته (23) قطعة من مخدر الحشيش تزن 40 جراما، مبلغ 515 جنيها من متحصلات البيع هاتف محمول بقصد الاتجار و"علاء الدين. م. م"- 20 سنة _عامل مقيم بندر ديروط ــ دائرة مركز ديروط وبحوزته (17) قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالى 60 جراما، (18) قرصا مخدرا ومبلغ قدره 180 جنيها بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "منتصر. م. أ. م"_ 34 سنة _فلاح ومقيم القصير ــ دائرة مركز القوصية بحوزته لفافة من البانجو المخدر 30 جراما وضبط كمية من البانجو المخدر تزن 200 جرام بقصد التعاطى بمسكن المأذون بتفتيشه الهارب "حمدان. ع. ح"_ 35 سنة _فلاح مقيم جزيرة العونة دائرة مركز ساحل سليم بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.

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