وزير الدفاع العراقى يزور القاهرة ويبحث سبل محاربة الإرهاب

يقوم وزير دفاع العراق خالد العبيدى بناء على دعوة رسمية بزيارة مصر قريباً، يبحث خلالها التعاون العسكرى والمعلوماتى بين البلدين.

جاء ذلك فى تصريحات ادلى بها المستشار الإعلامى لوزارة الدفاع والمتحدث الرسمى باسمها، نصير نورى محمد، لوكالة "سبوتنيك" الروسية السبت.

وقال نورى أن أبرز ملفات زيارة وزير الدفاع العراقى إلى مصر، تتمثل فى بحث حاجة القوات العراقية للتدريب، واستطلاع رأى الجانب المصرى فى هذا الشأن، والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب. ولم يحدد المستشار الاعلامى لوزارة الدفاع العراقية موعدا للزيارة.

كان العبيدى قد تسلم فى، نهاية الأسبوع الماضى، دعوة رسمية لزيارة القاهرة من نظيره المصرى الفريق أول صدقى صبحى، عبر القنصل العام لمصر فى العاصمة العراقية بغداد.

وأبدى العبيدى للجانب المصرى، استعداده لتلبية الدعوة فى القريب العاجل، لتفعيل آليات التعاون، وبصفة خاصة التعاون العسكرى، بين العراق ومصر.

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