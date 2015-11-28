قطر تحظر مغادرة المتعاقدين وسط تحقيق بشأن أضرار السيول

>منعت قطر أصحاب شركات ومقاولين من مغادرة البلاد فى إطار التحقيق فى كيفية تدمير الأمطار الغزيرة للطرق والأبنية.

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أمس الجمعة حظر السفر، وقالت: "منع على بن فطيس المرى النائب العام ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين الاستشاريين المتهمين فى قضايا الأمطار الأخيرة من مغادرة البلاد الى حين انتهاء التحقيقات واتضاح الصورة فى من سيكون محل الاتهام من عدمه".

تسببت الأمطار الغزيرة التى غمرت مطار حمد الدولى فى حدوث أضرار فى أحد أجزاء سقف المطار، الذى تكلف بناؤه 15 مليار دولار، تسببت مياه الأمطار فى حدوث فيضانات فى الشوارع وإغلاق بعض المتاجر فى الدوحة.

شهدت الدوحة ازدهارا فى الإنشاءات، البعض منها سخر منه بأنها غير مطابقة للمواصفات، قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم

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