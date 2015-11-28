القبض على 43 متهماً بالإرهاب بينهم مصرى وأمريكى وبلجيكى فى بالسعودية

شهدت العمليات الأمنية فى المملكة العربية السعودية خلال الأيام التسعة الماضية ضبط 43 متهما بالإرهاب من بينهم مصرى، وأمريكى، وبلجيكى، وآخرين من جنسيات أفريقية.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية على موقعها الإلكترونى اليوم عن مصادر لها، لم تسمها، قولها "خلال العمليات التى تمت الأيام المنصرمة، دخل مواطنو جنوب أفريقيا إلى قوائم المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة فى المملكة للمرة الأولى بواقع 4 متهمين، فيما جدد مواطن أمريكى حضورا بين المشتبه بهم من بلاده، وعددهم فى المجمل 5 أمريكيين منذ بداية العمليات الإرهابية، فضلا عما تشهده المنطقة حاليا من هجمات يتبناها تنظيم داعش".

وقالت المصادر "فى السابع عشر من الشهر الحالى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 متهمين، 3 منهم سعوديين ويمنيان ومتهم سورى وآخر أفغانستانى. وفى الثامن من الشهر ذاته جاء عدد المقبوض عليهم متواضعا، إذ انتهى اليوم بضبط متهمين سعوديين، فيما ألقت الأجهزة الأمنية على 6 سعوديين فى اليوم التالى، وعلى متهم يمنى فى اليوم التالى، فيما شهد اليوم الـ 22 من الشهر الحالى القبض على بلجيكى، إضافة إلى متهمين سعوديين ".

وأضافت المصادر أن " 23 نوفمبر الحالى شهد العدد الأكبر خلال عمليات الأيام التسعة، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 12 متهما جديدا، 6 منهم سعوديين و4 من جنوب أفريقيا، ومتهم مصرى وآخر يمنى، فيما ألقت القبض على 8 سعوديين فى اليومين التاليين، وانتهت العمليات بضبط متهم أمريكى و3 سعوديين".

وكانت أنباء صحفية سعودية كشفت فى 24 من الشهر الحالى أن عدد السعوديين الذين تم إيقافهم خلال الأربعين يوما الماضية فى سجن المباحث اقل من عدد الأجانب مشيرة إلى أن عدد السعوديين يبلغ 247، بينما يصل عدد الأجانب 280 أجنبيا.

وكشفت وزارة الداخلية فى إحصائية "عن توقيف 247 سعودياً مطلوباً ومشتبهاً به أمنياً يخضعون للتحقيق حالياً، فيما تم إحصاء 280 موقوفا خلال الفترة الزمنية ذاتها من جنسيات أخرى.

>