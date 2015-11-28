نيويورك تايمز: سجين سابق بجونتانامو يقود الكفاح ضد داعش فى أفغانستان

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سجين سابق فى جونتانامو عاد إلى أفغانستان بعد إطلاق سراحه من السجن الأمريكى، لكنه على عكس مخاوف الولايات المتحدة فإنه يقود حاليا القتال ضد حركة طالبان وتنظيم داعش فى شرق بلاده.

وتقول الصحيفة الأمريكية، فى تقرير السبت، أن فعالية جهود حاج غالب ربما تحول القلق الأمريكى من عودته إلى أفغانستان إلى تشجيع له. وتضيف أن فعالية عملياته أدت إلى تعيينه ممثلا رفيعا للحكومة الأفغانية فى بعض من أكثر ضواحى البلاد التى دمرتها الحرب.

ووصف مسئولون أفغان وأمريكيون "حاج غالب"، الذى يبلغ 54 عاما، بأنه مقاتل قوى فعال ضد التمرد، وفى بعض الأحيان حصل رجاله على الدعم من الجيش الأمريكى من خلال الغارات الجوية ضد مواقع المتطرفين، ذلك على الرغم من شكواه بشأن قلة عمليات القصف التى تعمل لصالحه.

ويقول غالب الذى قتلت زوجتيه وبناته وشقيقته وأحد أحفاده على يد حركة طالبان: "بصراحة، ليس لدى ذكريات طيبة فى الحياة". وعدد أقاربه الذين فقدهم على مدى عقود من الصراع فى أفغانستان، بدءا من أخيه الذى قتل خلال الحرب ضد السوفيت فى الثمانينات وصولا إلى شقيق زوجته، صاحب الـ70 عاما، الذى تم قطع رأسه هذا الشهر، وقد قتلت حركة طالبان أكثر من 19 من أقاربه.

وتقول نيويورك تايمز أن معركة "غالب" الحالية تسببت فى شقاق بينه وصديقه المقرب عبد الرحمن مسلم، الذين لازمه فى سجن جوانتانامو. فبينما أختار غالب نبذ العنف ضد الدولة والقتال مع الحكومة الأفغانية ضد المتطرفين، فإن صديقه يقود مقاتلين تابعين لتنظيم داعش، فى شرق أفغانستان.



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