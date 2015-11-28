مقتدى الصدر يطالب بعملية نوعية ضد تنظيم داعش فى العراق

طالب الزعيم الشيعى مقتدى الصدر السبت، بعملية نوعية ضد تنظيم داعش، فى العراق انتقاما للعمليتين اللتين تبناهما التنظيم فى بنجلادش ونيجيريا.

ونقل موقع الصدر فى رده على العمليتين قوله إن "التنظيم الداعشى الظالم الابن البار لإسرائيل الارهابية (عدوة الله) وعدوتنا الكبرى تبنى هذه الجريمة...ولا استنكر ولا اشجب بل اطلب من المجاهدين بالعراق ومن محبى اهل البيت الرد على هذه الجريمة النكراء بعملية نوعية ضد الدواعش السفاحين".

وأضاف الصدر أن "هذه العملية النوعية ستكون ثأراً لأخوتنا الشيعة فى بنجلادش ونيجيريا بعد الحادث ضد محبى الامام الحسين والقائمين بالشعائر الحسينية ".

يذكر أن تنظيم داعش تبنى هجومين استهدفا مؤخرا مسجدًا شمال بنجلادش وموكبا دينيا للشيعة فى نيجيريا وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى.

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