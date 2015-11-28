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السعودية تصدر أحكاما قضائية ضد 275 إرهابيا خلال عام

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السعودية تصدر أحكاما قضائية ضد 275 إرهابيا خلال عام السعودية تصدر أحكاما قضائية ضد 275 إرهابيا خلال عام

سجلت المحاكم الجزائية المتخصصة فى أحكاما قضائية على نحو 275 متهما فى قضايا أمنية تتعلق بقضايا أمنية وتحريضية، والالتحاق بتنظيمات وأحزاب إرهابية، وذلك خلال العام الهجرى الماضى.

وشكل السعوديون المحكوم عليهم نحو 90 فى المائة من إجمالى المحكوم عليهم، حيث تنوعت الأحكام القضائية للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، شملت إدانتهم بالتحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال فى مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوى التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم ماليا.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" على موقعها الالكترونى السبت، انها علمت أن الجهات القضائية تعكف على تسريع إجراءات التقاضى ضد الإرهابيين، وتخصيص قضاة للنظر فى التهم الموجهة لهم، من قبل الجهات الأمنية.

وتنوعت الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المدانين بين القتل تعزيرا والسجن، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر، ومن المعلوم أن المحاكم الجزائية هى المتخصصة بالنظر فى إصدار الأحكام على المتهمين فى قضايا الإرهاب والأمن الوطنى.

من ناحية أخرى كشفت هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (الشرطة الدينية) فى السعودية أن 74% من قضايا الابتزاز التى عالجتها الرئاسة العامة خلال العام الهجرى الماضى "مطالبها جنسية".

ووفقاً للهيئة فإن علاقة الابتزاز تنشأ معظمها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التى احتلت المرتبة الأولى بنسبة 22%، وتأتى فى المرتبة الثانية برامج الجوال بنسبة 21%، وتلتها البلاك بيرى بـ 14%، و12% عن طريق صديقة، فيما احتلت المرتبة الأخيرة عن طريق الاتصال الخاطئ بـ 9%.

وقالت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، من خلال إحصائيات لقضايا الابتزاز التى عالجتها العام الماضى، أن أكثر الفتيات اللاتى تعرضن للابتزاز خلال العام الهجرى الماضى من جانب الرجال على المستوى التعليمى كانت فى المرحلة الثانوية بنسبة 41% وتليها المرحلة الجامعية بـ 40% .

وأضافت أن أكثر الفئات العمرية لمن حصل لهن ابتزاز كانوا بين 20- 25 عاما بنسبة 33% ، فيما بلغت نسبة أصحاب أعمار من 16 إلى 20 عاما 32% ، وكانت أصغر الفئات 15 عاما بنسبة 2%.
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