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وصول هند عاكف مجلس الدولة لحضور جلسة نظر طعنها على الانتخابات

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وصول هند عاكف مجلس الدولة لحضور جلسة نظر طعنها على الانتخابات وصول هند عاكف مجلس الدولة لحضور جلسة نظر طعنها على الانتخابات
وصلت الفنانة هند عاكف المرشحة الخاسرة فى انتخابات البرلمان بدائرة المقطم والخليفة والدرب الأحمر، إلى مقر مجلس الدولة بالدقى، لحضور جلسة نظر الطعن على نتيجة الانتخابات، وإعادتها إلى الدائرة المرشحة فيها .

كانت الفنانة هند عاكف ومحمد حمّاد وإسماعيل عبدالله، المرشحين الخاسرين بدائرة الخليفة والدرب الأحمر والمقطم، أقاما طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة للمطالبة بوقف إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة، وإعادة الانتخابات مرة أخرى.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 11560 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة الفرعية، ووزير الداخلية، ووزير العدل، بصفتهم، حيث ذكر أن العملية الانتخابية شهدت تجاوزات أدت إلى فقدان مبدأ تكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور والقانون .

وأضاف الطعن أن عملية الفرز حدث بها تلاعب بسبب انقطاع التيار الكهربائى، وتأخر 4 صناديق، والجميع فوجئ أن هذه الصناديق جاءت لترجح كافة أشخاص بعينها، فضلا عن الرشاوى الانتخابية المصورة والموثقة بشهادات من أهالى الدائرة، واختراق الصمت الانتخابى - حسب الطعن.

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مصر 365