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شاهد بـ"أحداث مصر القديمة": 10 آلاف متظاهر حطموا نوافذ قطار مترو المرج

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شاهد بـ"أحداث مصر القديمة": 10 آلاف متظاهر حطموا نوافذ قطار مترو المرج شاهد بـ"أحداث مصر القديمة": 10 آلاف متظاهر حطموا نوافذ قطار مترو المرج
واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بطرة، سماع شهود الإثبات فى جلسة محاكمة 6 متهمين، فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة القديمة فى أكتوبر من العام قبل الماضى.

فى بداية الجلسة أمرت المحكمة بخروج المتهمين من قفص الاتهام، ثم نادت المحكمة على المقدم شريف وجيه معاون مباحث محطة مترو الأنفاق، والذى قال بعد حلف اليمين إنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة، وأنه لا يتذكر شيئا عن الواقعة لحدوثها منذ فترة، وهنا اعترض أحد أعضاء فريق الدفاع قائلا لرئيس المحكمة:"على الشاهد قراءة أقواله فى تحقيقات النيابة العامة لسؤاله فيها".

وعقب الانتهاء من سماع أقوال الشاهد الأول نادت المحكمة على الشاهد الثانى مدحت صديق ناظر محطة مترو الملك الصالح، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه شاهد حوالى 10 آلاف شخص تجمهروا داخل محطة مترو الملك الصالح، وكانوا يرددون هتافات مؤيدة للإخوان، واشتبكوا مع الأهالى، ثم اعتدوا على أحد القطارات المتجهه لمحطة مترو المرج، وأحدثوا به تلفيات منها تكسير زجاجات بعض نوافذه، وحطموا زجاج بعض النوافذ المتواجدة فى المحطة.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات: الإشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بغرض تعريض السلم العام للخطر، والقتل والشروع فى القتل، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، فضلاً عن الإنضمام إلى جماعة إرهابية.
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مصر 365

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